Piazza Affari: performance negativa per DiaSorin

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l' azienda produttrice di apparati diagnostici , con una flessione del 2,38%.



La tendenza ad una settimana di DiaSorin è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario della società biotecnologica si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 63,85 Euro. Prima resistenza a 66,23. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 62,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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