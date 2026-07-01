Plures, i soci approvano il bilancio 2025 e il dividendo

(Teleborsa) - L'assemblea dei soci di Plures
ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e la rendicontazione consolidata di sostenibilità.
Il documento, approvato
dal consiglio di amministrazione nelle scorse settimane e corredato della documentazione prevista dalla normativa, conferma il percorso di crescita industriale della multiutility, caratterizzato dal rafforzamento del gruppo, dall'incremento degli investimenti e dallo sviluppo delle attività nei settori ambiente, energia e ciclo idrico.
Nella stessa sede, i soci hanno deliberato la distribuzione
di 34,4 milioni di euro di dividendi.
L'assemblea ha inoltre deliberato la proroga
degli attuali organi sociali
, rinviando a una successiva assemblea dei soci, da svolgersi entro il 30 settembre, le determinazioni relative al rinnovo delle cariche.