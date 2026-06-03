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Acea, assemblea approva il bilancio 2025 e dividendo di 1,2 euro, nominato nuovo CdA

Finanza
Acea, assemblea approva il bilancio 2025 e dividendo di 1,2 euro, nominato nuovo CdA
(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti di ACEA ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025 e deliberato un dividendo di 1,2 euro (di cui 0,25 euro di componente straordinaria) che sarà messo in pagamento a partire dal 24 giugno 2026, con stacco cedola il 22 giugno 2026 e record date il 23 giugno 2026.

Ha, tra l'altro, nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e Alessandro Rivera Presidente.
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