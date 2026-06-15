ESPE, i soci approvano bilancio, cedola di 0,30 euro e nominano organi societari

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di ESPE ha approvato il bilancio d’esercizio 2025, preso visione del bilancio consolidato nonché deliberato la distribuzione di un dividendo lordo pari a Euro 0,30 che verrà posto in pagamento dal 16 settembre 2026, previo stacco della cedola il 14 settembre.



Inoltre, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, fissando in 7 il numero dei consiglieri, i quali rimarranno in carica per tre esercizi, ossia sino all’Assemblea di approvazione del bilancio 2028. Il board è così composto: Enrico Meneghetti, confermato Presidente; Fabio Meneghetti; Simone Mariga; Franco Favero; Luigino Sambugaro; Cristian Bernardi; Arturo Lorenzoni, Consigliere indipendente.



L’assemblea ha poi, tra l'altro, nominato il Collegio Sindacale, che rimarrà anch'esso in carica sino all’assemblea di approvazione del bilancio 2028 e costituito da Andrea Benetti, Presidente; Pierantonio Dal Lago, effettivo; Lorenzo Pegorin, effettivo; Roberto Peruffo, supplente; Giovanni Brunello, supplente.















(Foto: © rawpixel)

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