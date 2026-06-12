Simone, ok soci a bilancio e dividendo di 0,01 euro. Nominato nuovo CdA

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Simone , società attiva nel campo dell'editoria quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato il bilancio 2025 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,01 euro per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di legittimazione a percepire il dividendo (record date), che verrà posto in pagamento il 24 giugno 2026, ad avvenuto stacco della cedola n. 3 in data 22 giugno 2026 (record date 23 giugno 2026).



I soci, tra le altre cose, hanno nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028 e ha stabilito in 5 il numero dei componenti. Sono stati nominati: Luca Misso (Presidente), Domenico Bianco (Consigliere), Michele Caruso (Consigliere) e Sergio Marrone (Consigliere), tratti dalla lista presentata dall’azionista Giunima, titolare di 3.861.744 azioni ordinarie e 1.687.176 azioni a voto plurimo, pari al 67,75% del capitale in termini di azioni ordinarie e all’80,39% dei diritti di voto; Piero Angelone (Consigliere Indipendente), tratto dalla lista presentata dall’azionista Invitalia, titolare di 450.000 azioni ordinarie, pari al 6% del capitale in termini di azioni ordinarie e al 4,054% dei diritti di voto.



Via libera anche alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Alla data odierna, la società è titolare di 139.000 azioni proprie, rappresentanti circa l'1,9% del capitale sociale.



Il successivo Consiglio di Amministrazione ha nominato Luca Misso Amministratore Delegato e deliberato l'avvio del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.

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