DBA Group, ok soci a bilancio e dividendo di 0,14 euro. Nominato nuovo CdA

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di DBA Group , società specializzata in consulenza, ingegneria e soluzioni ICT per infrastrutture mission-critical quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e deliberato di destinare l'utile di esercizio pari a 1.659.349 euro come segue: quanto a 82.967 euro (pari al 5% dell'utile di esercizio), a riserva legale; quanto a 1.528.996 euro a distribuzione di un dividendo ordinario lordo pari a 0,14 euro per azione, relativamente alle 10.921.400 azioni ordinarie in circolazione (al netto delle azioni proprie), con data di stacco della cedola il 20 luglio 2026, record date il 21 luglio 2026 e data di pagamento a partire dal 22 luglio 2026; quanto alla differenza di 47.386 euro a copertura delle perdite precedenti.



Sulla base delle due liste di candidati depositate, l'assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2028 e sarà così composto: Francesco De Bettin, presidente; Raffaele De Bettin, consigliere; Paolo Costa, consigliere; Palmina Caruso, consigliere; Luigi Pompanin Dimai, consigliere (tutti eletti dalla lista presentata da DB Partecipazioni); Marco Lo Sardo, consigliere (eletto dalla lista presentata da Mare Engineering Group ).



I soci hanno anche nominato i nuovi membri del Collegio Sindacale, conferito incarico per la revisione legale dei conti a PricewaterhouseCoopers per il triennio 2026-2028 e autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie.

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