Rally per il comparto telecomunicazioni in Italia (+2,05%)

(Teleborsa) - Guizzo per l'indice del settore telecomunicazioni
che non si cura dell'andamento in rosso dell'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni
.
Il FTSE Italia Telecommunications
ha aperto la giornata a quota 14.737, con uno scatto di 301,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Sotto la linea di parità l'indice EURO STOXX Telecommunications
, che arretra a quota 387, dopo una partenza a 395.
Tra i titoli del FTSE MIB
, apprezzabile rialzo per Telecom Italia
, in guadagno del 2,27% sui valori precedenti.
Punta con decisione al rialzo la performance di Inwit
, con una variazione percentuale del 2,27%.
Tra le società meno capitalizzate
di Piazza Affari, bene Softlab
, con un rialzo dell'1,61%.