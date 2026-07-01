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Rally per il comparto telecomunicazioni in Italia (+2,05%)

Finanza, Indici settoriali
Rally per il comparto telecomunicazioni in Italia (+2,05%)
(Teleborsa) - Guizzo per l'indice del settore telecomunicazioni che non si cura dell'andamento in rosso dell'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.

Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto la giornata a quota 14.737, con uno scatto di 301,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Sotto la linea di parità l'indice EURO STOXX Telecommunications, che arretra a quota 387, dopo una partenza a 395.

Tra i titoli del FTSE MIB, apprezzabile rialzo per Telecom Italia, in guadagno del 2,27% sui valori precedenti.

Punta con decisione al rialzo la performance di Inwit, con una variazione percentuale del 2,27%.

Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, bene Softlab, con un rialzo dell'1,61%.

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