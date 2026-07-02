Deutsche Boerse, volumi in crescita a giugno trainati da SAP

(Teleborsa) - Deutsche Boerse , con le sue sedi di negoziazione Xetra e Francoforte, ha generato un turnover di 188,94 miliardi di euro a giugno 2026 (contro i 138 miliardi di euro dello stesso mese dell'anno precedente e i 171,85 miliardi di euro del mese precedente).



In particolare, 182,36 miliardi di euro sono stati attribuibili allo Xetra, portando il volume medio giornaliero di negoziazione su Xetra a 8,29 miliardi di euro (vs 6,41 miliardi un anno fa e 8,32 miliardi di euro il mese scorso). I volumi di negoziazione su Francoforte sono stati pari a 6,58 miliardi di euro.



Per tipologia di asset, le azioni hanno rappresentato complessivamente 143,08 miliardi di euro. Le negoziazioni di ETF/ETC/ETN hanno generato un turnover di 43,88 miliardi di euro. Il turnover delle obbligazioni è stato di 0,64 miliardi di euro, quello dei certificati di deposito di 1,29 miliardi di euro e quello dei fondi di investimento di 0,05 miliardi di euro.



Il titolo DAX con il maggior volume di scambi su Xetra a giugno è stato SAP con 10,25 miliardi di euro. Deutsche Lufthansa ha guidato l'indice MDAX con 1,13 miliardi di euro, mentre Siltronic ha guidato l'indice SDAX con 253,13 milioni di euro. Nel segmento ETF, l'iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF ha generato il maggior volume con 2,19 miliardi di euro.



I cinque titoli con il maggior volume di scambi sulla piattaforma di negoziazione della Borsa di Francoforte sono stati SK HYNIX GDR con 2,05 miliardi di euro, Micron Technology con 92,3 milioni di euro, SpaceX con 71,9 milioni di euro, Samsung Electronics (GDR) con 69,4 milioni di euro e Nvidia con 44,5 milioni di euro.

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