Francoforte: scambi in positivo per Deutsche Boerse

(Teleborsa) - Bene la società che gestisce la borsa di Francoforte , con un rialzo dell'1,84%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Deutsche Boerse rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le tendenza di medio periodo della compagnia che controlla la piattaforma borsistica tedesca si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 245,8 Euro. Supporto stimato a 239,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 252,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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