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Eurozona: rally per l'EURO STOXX Health Care

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Eurozona: rally per l'EURO STOXX Health Care
Giornata brillante per il comparto sanitario dell'Area Euro, che avanza a 852,58 punti.
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