Milano 17:35
51.817 -1,22%
Nasdaq 19:18
29.132 -0,14%
Dow Jones 19:18
52.324 -1,14%
Londra 17:35
10.489 -1,66%
Francoforte 17:35
24.897 -2,23%

EURO STOXX Health Care, scendono le quotazioni a Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
EURO STOXX Health Care, scendono le quotazioni a Eurozona
Il Comparto sanitario dell'Area Euro crolla dell'1,93%, scendendo fino a 842,29 punti.
Condividi
```