Francoforte: perdite consistenti per Gerresheimer

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società di packaging , che soffre con un calo del 5,00%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Gerresheimer più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico del produttore di contenitori è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 27,61 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 26,01. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 29,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```