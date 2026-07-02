Francoforte: performance negativa per Auto1

(Teleborsa) - Ribasso per Auto1 , che presenta una flessione del 2,25%.



L'andamento di Auto1 nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Auto1 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23,75 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 23,33. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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