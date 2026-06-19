Francoforte: performance negativa per Auto1

(Teleborsa) - Pressione su Auto1 , che tratta con una perdita del 2,87%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Auto1 evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Auto1 rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Auto1 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 25,47 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 24,77. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 26,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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