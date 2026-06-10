Francoforte: scambi in positivo per Auto1

(Teleborsa) - Scambia in profit Auto1 , che lievita del 3,24%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Auto1 evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Auto1 rispetto all'indice.





Le implicazioni tecniche di breve periodo di Auto1 suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 23,37 Euro e supporto visto a quota 22,39. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 24,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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