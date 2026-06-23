Francoforte: giornata depressa per Auto1

(Teleborsa) - Rosso per Auto1 , che sta segnando un calo del 2,21%.



La tendenza ad una settimana di Auto1 è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo di Auto1 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 24,11 Euro con primo supporto visto a 23,69. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 23,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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