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Francoforte: scambi al rialzo per Continental

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per Continental
(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che lievita del 3,04%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del DAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Continental subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Nel breve periodo, il produttore di pneumatici presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 75,23 Euro e supporto a 73,21. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 77,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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