Francoforte: scambi al rialzo per Continental

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto , che lievita del 3,04%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del DAX , ad evidenza del fatto che il movimento di Continental subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Nel breve periodo, il produttore di pneumatici presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 75,23 Euro e supporto a 73,21. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 77,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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