Governo, Leo: da CdM ok a Piano azione nazionale per economia sociale

(Teleborsa) - "Abbiamo presentato oggi un'informativa al Consiglio dei Ministri sul Piano d'azione nazionale per l'economia sociale, che servirà a individuare gli enti appartenenti all'economia sociale, incentivando la costruzione di politiche pubbliche in grado di promuovere lo sviluppo di questo settore". Lo ha annunciato il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo.



"Questo Piano - spiega Leo - fa seguito alla Raccomandazione del Consiglio UE del 27 novembre 2023 e individua 4 categorie di soggetti preposti al raggiungimento dei principi contenuti nel documento del Consiglio Ue: il Terzo settore; la cooperazione; lo sport dilettantistico e gli enti religiosi".



"Diverse le priorità sulle quali sono previsti interventi", continua Leo. "Questi enti verranno infatti riconosciuti come Servizi di Interesse Economico Generale svolgendo attività di interesse pubblico e beneficeranno di interventi agevolativi sul piano tributario, sia in termini amministrativi che di minore imposizione. Verranno destinate inoltre risorse per semplificare l'accesso al credito, accompagnate da percorsi di informazione e formazione.



Infine, si punterà sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato per finalità sociali: dall'housing sociale al recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata, fino alla rigenerazione dell'impiantistica sportiva".



"Un lavoro svolto insieme al Viceministro Bellucci e al Sottosegretario Albano che dimostra come il Governo creda nel valore sociale ed economico di questo settore, che conta quasi 400mila organizzazioni, 1,53 milioni di addetti e oltre 4,6 milioni di volontari, e che completa le misure adottate in questi anni dal Governo a favore del Terzo settore", conclude il Viceministro.

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