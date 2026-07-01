Eni, azioni proprie al 3,69% del capitale sociale

(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato, tra il 22 e il 26 giugno 2026, complessivamente 4.765.108 azioni proprie sull'Euronext Milan, pari allo 0,16% del capitale sociale, a un prezzo medio ponderato di 20,9859 euro per azione e per un controvalore pari a 99.999.965,00 euro.



Le operazioni rientrano nella seconda tranche del programma di buyback approvato dall'Assemblea del 6 maggio 2026 e finalizzato a riconoscere agli azionisti una remunerazione aggiuntiva rispetto ai dividendi.



Dall'avvio del programma, l'8 maggio 2026, Eni ha acquistato 24.793.590 azioni, pari allo 0,82% del capitale sociale, per un controvalore di 559.916.415,61 euro.



Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 111.621.697 azioni proprie pari al 3,69% del capitale sociale.









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