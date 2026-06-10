TUF, Cdm approva in esame preliminare decreto di adeguamento a Regolamento UE su rating ESG

(Teleborsa) - Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo che adegua il Testo Unico della Finanza al Regolamento UE 2024/3005 sui rating ambientali, sociali e di governance (ESG), su proposta dei ministri Tommaso Foti e Giancarlo Giorgetti.



Il Regolamento europeo, la cui entrata in vigore mira a rafforzare trasparenza, integrità e affidabilità del mercato della finanza sostenibile, introduce un quadro armonizzato a livello UE per i fornitori di rating ESG, prevedendo requisiti di autorizzazione, obblighi di trasparenza e standard organizzativi, nonché misure specifiche per la prevenzione dei conflitti di interesse. La vigilanza a livello europeo è affidata all'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).



Sul piano nazionale, il decreto individua la Consob quale autorità competente per l'esercizio delle funzioni e dei poteri previsti dal regolamento, incluse le attività di vigilanza e i poteri di intervento sui fornitori di rating ESG operanti in Italia. Il provvedimento introduce inoltre modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 47/2026, al Codice civile e al TUF, con la correzione di errori materiali, rinvii interni e refusi al fine di garantire chiarezza e corretta applicazione del quadro normativo vigente.

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