Lavoro, Calderone: crescita basata su sicurezza e contrasto sfruttamento

(Teleborsa) - Il ministro del Lavoro, Marina Calderone, è intervenuta oggi a Ginevra al G7 dei ministri del Lavoro, sottolineando lo stretto legame tra la crescita economica sostenibile, la tutela della dignità umana e la tenuta democratica delle società.



Calderone ha ribadito l'urgenza di promuovere regole eque che stimolino l'innovazione e gli investimenti privati, garantendo al contempo il pieno rispetto dei principi fondamentali del lavoro in un contesto di giusta concorrenza globale. "Dobbiamo fare fronte comune come Paesi del G7 e promuovere in tutte le sedi le azioni necessarie a ristabilire condizioni di giustizia sociale lungo tutte le catene del valore - ha detto Calderone - quando parliamo di concorrenza non possiamo non calare il discorso in un contesto globale che vede le nostre economie competere con attori che spesso eludono le regole o fanno sistematico ricorso alla violazione dei diritti umani e del lavoro. La violazione di questi diritti alimenta una corsa verso il basso e un modello di economia sterile. Lo sviluppo e la crescita economica non possono in alcun modo andare a discapito della dignità umana: ogni tentativo di eludere questi diritti minaccia la coesione sociale nei nostri Paesi"



Sul fronte delle grandi transizioni tecnologiche, il ministro ha espresso profonda soddisfazione per la nascita del "G7 AI Training Hub", un'iniziativa della presidenza francese che dà diretta continuità al piano di azione di Cagliari sviluppato sotto la presidenza italiana. "Questo hub - ha spiegato - sarà fondamentale per costruire sistemi di formazione accessibili e orientati al futuro, assicurando che l'intelligenza artificiale rimanga sempre una leva al servizio della persona e del lavoro di qualità, fornendo ai lavoratori gli strumenti per governare il cambiamento e far progredire le proprie carriere".

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