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Unione Europea, Fiducia economia in giugno
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29 giugno 2026 - 11.05
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Unione Europea,
Fiducia economia in giugno pari a 95 punti
, in aumento rispetto al precedente 93,7 punti (la previsione era 94,3 punti).
(Foto: © senoldo/123RF)
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