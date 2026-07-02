Homizy, Banca Profilo conferma la raccomandazione di acquisto ma lima il target a 5 euro

(Teleborsa) - Banca Profilo conferma la raccomandazione di acquisto su Homizy limandone invece il target price da 5,6 a 5 euro, valutazione che incorpora un upside potenziale del 29% rispetto alla chiusura di 3,88 euro.



Gli analisti aggiornano le proprie stime per riflettere le dinamiche di affitto e costi. In particolare, rivedono al ribasso la previsione sul tasso di occupazione medio per l'esercizio 2026 al 19% (rispetto al 33% precedente) "a causa del ritardo nell'apertura di Tucidide 3, prevista per aprile anziché gennaio, e delle prenotazioni relative alle 331 camere, che probabilmente si concentreranno a settembre".



Stimano poi che "il tasso di occupazione aumenterà al 93% nell'esercizio 2027, al 95% nell'esercizio 2028 e al 97% a partire dall'esercizio 2030". Il fatturato è atteso a 1,1 milioni per l'esercizio 2026, rispetto ai 2 milioni stimati precedentemente, e ricavi totali di 5,7 milioni, "supportati dai lavori di ammodernamento di Bistolfi".



L'EBITDA è previsto a 0,4 milioni rispetto ai 0,9 milioni della stima precedente mentre la perdita netta dovrebbe attestarsi a 3 milioni rispetto ai 2,2 milioni della previsione precedente "a causa di maggiori ammortamenti e spese finanziarie, che ora includono un ulteriore prestito MPS di 3 milioni e stime di debito leggermente riviste".



Banca Profilo stima ora per Homizy un indebitamento netto 2026 in peggioramento a 39,3 milioni dai 35,6 milioni precedentemente attesi in scia a "maggiori investimenti nel primo semestre 2026, bilanciati da un capitale circolante netto neutro", stimando che "una quota consistente dei debiti sia relativa alla società madre AbitareIn" .



Per l'esercizio 2027, gli esperti prevedono ricavi a 5,6 milioni rispetto a 5,7 milioni della stima passata e un EBITDA di 3,6 milioni, con un margine del 65% (rispetto al 77% e 4,4 milioni della stima precedente), "penalizzato da maggiori costi di gestione (0,9 milioni rispetto a 0,8 milioni) e leasing per arredi (0,7 milioni rispetto a 0,1 milioni)", che, secondo le previsioni di Banca Profilo, "si concluderanno dopo 5 anni dal trasferimento della proprietà a Homizy".



Il risultato netto 2027 dovrebbe tornare positivo a 0,2 milioni rispetto a 1,2 milioni precedentemente previsti, mentre l'indebitamento netto è stimato a 38,6 milioni rispetto a 34,2 milioni della stima passata.



(Foto: © Alexander Raths / 123RF)

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