Homizy, Banca Profilo conferma la raccomandazione di acquisto ma lima il target a 5 euro
(Teleborsa) - Banca Profilo conferma la raccomandazione di acquisto su Homizy limandone invece il target price da 5,6 a 5 euro, valutazione che incorpora un upside potenziale del 29% rispetto alla chiusura di 3,88 euro.
Gli analisti aggiornano le proprie stime per riflettere le dinamiche di affitto e costi. In particolare, rivedono al ribasso la previsione sul tasso di occupazione medio per l'esercizio 2026 al 19% (rispetto al 33% precedente) "a causa del ritardo nell'apertura di Tucidide 3, prevista per aprile anziché gennaio, e delle prenotazioni relative alle 331 camere, che probabilmente si concentreranno a settembre".
Stimano poi che "il tasso di occupazione aumenterà al 93% nell'esercizio 2027, al 95% nell'esercizio 2028 e al 97% a partire dall'esercizio 2030". Il fatturato è atteso a 1,1 milioni per l'esercizio 2026, rispetto ai 2 milioni stimati precedentemente, e ricavi totali di 5,7 milioni, "supportati dai lavori di ammodernamento di Bistolfi".
L'EBITDA è previsto a 0,4 milioni rispetto ai 0,9 milioni della stima precedente mentre la perdita netta dovrebbe attestarsi a 3 milioni rispetto ai 2,2 milioni della previsione precedente "a causa di maggiori ammortamenti e spese finanziarie, che ora includono un ulteriore prestito MPS di 3 milioni e stime di debito leggermente riviste".
Banca Profilo stima ora per Homizy un indebitamento netto 2026 in peggioramento a 39,3 milioni dai 35,6 milioni precedentemente attesi in scia a "maggiori investimenti nel primo semestre 2026, bilanciati da un capitale circolante netto neutro", stimando che "una quota consistente dei debiti sia relativa alla società madre AbitareIn".
Per l'esercizio 2027, gli esperti prevedono ricavi a 5,6 milioni rispetto a 5,7 milioni della stima passata e un EBITDA di 3,6 milioni, con un margine del 65% (rispetto al 77% e 4,4 milioni della stima precedente), "penalizzato da maggiori costi di gestione (0,9 milioni rispetto a 0,8 milioni) e leasing per arredi (0,7 milioni rispetto a 0,1 milioni)", che, secondo le previsioni di Banca Profilo, "si concluderanno dopo 5 anni dal trasferimento della proprietà a Homizy".
Il risultato netto 2027 dovrebbe tornare positivo a 0,2 milioni rispetto a 1,2 milioni precedentemente previsti, mentre l'indebitamento netto è stimato a 38,6 milioni rispetto a 34,2 milioni della stima passata.
(Foto: © Alexander Raths / 123RF)
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