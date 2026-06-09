Homizy, perdita semestrale di 1,2 milioni di euro. Prime 170 stanze affittate

(Teleborsa) - Homizy , società quotata su EGM PRO e operante nel settore del Build To Rent nella formula del co-living, ha chiuso la semestrale al 31 marzo 2026 (primo semestre dell'esercizio) con un Valore della Produzione pari a 4,8 milioni di euro, di cui i primi 258 mila euro di ricavi da locazioni, dovuti all'avvio dell'attività caratteristica e previsto in crescita, con l'ulteriore riempimento degli immobili, nel prossimo semestre (Valore della Produzione pari a 12,5 milioni al 31 marzo 2025), un EBT negativo per 1,2 milioni di euro (positivo per 0,7 milioni di euro al 31 marzo 2025) e una perdita di 1,2 milioni di euro (perdita di 0,05 milioni di euro al 31 marzo 2025). I risultati "sono in linea con lo stato delle attività del Gruppo, che ha concluso nel semestre di riferimento i lavori per la realizzazione degli immobili ed ha visto l'ingresso dei primi coresident", si legge nella nota della società.



Il portafoglio immobiliare del Gruppo conta complessivamente 560 stanze (per 160 appartamenti), suddivise sui due progetti: Homizy Bistolfi è composto da 53 appartamenti, per 194 stanze (di cui 11 monolocali) e Homizy Tucidide è composto da 107 appartamenti (suddivisi in due edifici), per 366 stanze (di cui 22 monolocali).



"Il primo semestre ha segnato l'ingresso dei primi Homizers nei nostri immobili, con l'ultimazione di entrambi i progetti, Tucidide e Bistolfi - ha commentato l'AD Alessandro Peveraro - I primi riscontri sono molto positivi: i nostri residenti riconoscono il carattere innovativo del prodotto, che risponde a una domanda abitativa specifica dei giovani che scelgono di vivere a Milano. Le 331 stanze già prenotate confermano la validità del modello e ci proiettano verso l'obiettivo di pieno riempimento all'inizio del 2027".

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