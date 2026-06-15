Generali, Berenberg alza target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Berenberg ha alzato a 71 euro per azione (dai precedenti 45,4 euro) il target price su Generali , colosso italiano delle assicurazioni e dell'asset management, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



La revisione è arrivata all'interno di una nota sul settore europeo. Tra le altre cose, alzato a 77,10 euro (da 57,40 euro) il target price su AXA (Buy confermato), a 684 euro (da 504 euro) il target price su Allianz (Buy confermato), a 902 CHF (da 711 CHF) il target price su Zurich (Buy confermato).

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