Milano 12-giu
51.497 0,00%
Nasdaq 12-giu
29.636 +0,64%
Dow Jones 12-giu
51.202 +0,70%
Londra 12-giu
10.472 0,00%
Francoforte 12-giu
24.635 0,00%

Generali, Berenberg alza target price e conferma Buy

Assicurazioni, Finanza, Consensus
Generali, Berenberg alza target price e conferma Buy
(Teleborsa) - Berenberg ha alzato a 71 euro per azione (dai precedenti 45,4 euro) il target price su Generali, colosso italiano delle assicurazioni e dell'asset management, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.

La revisione è arrivata all'interno di una nota sul settore europeo. Tra le altre cose, alzato a 77,10 euro (da 57,40 euro) il target price su AXA (Buy confermato), a 684 euro (da 504 euro) il target price su Allianz (Buy confermato), a 902 CHF (da 711 CHF) il target price su Zurich (Buy confermato).
Condividi
```