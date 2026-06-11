STMicroelectronics, Deutsche Bank conferma Buy e alza il target price a 75 euro

(Teleborsa) - Nuovo giudizio positivo su STMicroelectronics da parte di Deutsche Bank, che ha confermato la raccomandazione "Buy" sul titolo e ha rivisto al rialzo il prezzo obiettivo a 75 euro dai precedenti 52 euro.



L'aggiornamento arriva all'indomani della valutazione positiva da parte di Bank of America sul gruppo dei semiconduttori: ha migliorato il giudizio a "Buy" da "Neutral" e aumentato il target price a 86 euro da 71 euro.

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