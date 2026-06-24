ICOP, Banca Akros incrementa target price e conferma Buy
(Teleborsa) - Banca Akros ha incrementato a 35 euro per azione (dai precedenti 28 euro) il target price su ICOP, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo, dopo aver ospitato ieri a Francoforte Paolo Copetti (CFO) ed Edoardo Massaccesi (responsabile dello sviluppo commerciale e dell'M&A) per una serie di incontri con gli investitori.
Considerata la positiva evoluzione prevista del portafoglio ordini, la solida pipeline e il mercato potenziale, Banca Akros ha eliminato la precedente ipotesi di normalizzazione dell'EBITDA dopo l'esercizio 2029, prevedendo un aumento del 20% rispetto all'EBITDA normalizzato (esercizio 2032). Il broker ha mantenuto invariate le stime per gli esercizi 2026-2029, ma notato che potrebbero esserci margini di miglioramento qualora ICOP si aggiudicasse un progetto importante come il Molo VIII di Trieste e/o l'acquedotto di Peschiera.
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