ICOP, Banca Akros incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Banca Akros ha incrementato a 35 euro per azione (dai precedenti 28 euro) il target price su ICOP , società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo, dopo aver ospitato ieri a Francoforte Paolo Copetti (CFO) ed Edoardo Massaccesi (responsabile dello sviluppo commerciale e dell'M&A) per una serie di incontri con gli investitori.



Considerata la positiva evoluzione prevista del portafoglio ordini, la solida pipeline e il mercato potenziale, Banca Akros ha eliminato la precedente ipotesi di normalizzazione dell'EBITDA dopo l'esercizio 2029, prevedendo un aumento del 20% rispetto all'EBITDA normalizzato (esercizio 2032). Il broker ha mantenuto invariate le stime per gli esercizi 2026-2029, ma notato che potrebbero esserci margini di miglioramento qualora ICOP si aggiudicasse un progetto importante come il Molo VIII di Trieste e/o l'acquedotto di Peschiera.

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