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Londra: andamento sostenuto per BAE Systems

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Londra: andamento sostenuto per BAE Systems
Seduta vivace oggi per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,34%.
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