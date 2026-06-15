Londra: si concentrano le vendite su BAE Systems

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l' azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio , con una flessione del 2,04%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BAE Systems , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico di BAE Systems mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 18,5 sterline con area di resistenza individuata a quota 19,08. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 18,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```