Londra: positiva la giornata per BAE Systems

(Teleborsa) - Seduta positiva per l' azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio , che avanza bene dell'1,93%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BAE Systems più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo di BAE Systems ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 19,03 sterline. Supporto a 18,5. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 19,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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