Milano 12:28
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Londra: andamento sostenuto per Anglo American

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per Anglo American
Seduta positiva per la società mineraria, che avanza bene del 2,59%.
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