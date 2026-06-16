Milano 15:49
52.345 +0,98%
Nasdaq 15:49
30.550 +0,02%
Dow Jones 15:49
51.971 +0,58%
Londra 15:49
10.503 +0,69%
Francoforte 15:49
24.944 +0,20%

Londra: nuovo spunto rialzista per BAE Systems

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Londra: nuovo spunto rialzista per BAE Systems
Avanza l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, che guadagna bene, con una variazione del 2,31%.
Condividi
```