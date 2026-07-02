New York: amplia il rialzo HCA Healthcare
(Teleborsa) - Rialzo per la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,14%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di HCA Healthcare più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di HCA Healthcare è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 420,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 400,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 441,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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