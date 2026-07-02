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New York: HCA Healthcare, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve
New York: HCA Healthcare, quotazioni alle stelle
Brilla la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie, che passa di mano con un aumento del 5,19%.
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