New York: su di giri GE Healthcare Technologies

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di prodotti e soluzioni digitali nel settore farmaceutico , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,88%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di GE Healthcare Technologies evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso GE Healthcare Technologies rispetto all'indice.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 61,66 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 63,72. Il peggioramento di GE Healthcare Technologies è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 60,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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