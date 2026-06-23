New York: su di giri GE Healthcare Technologies
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di prodotti e soluzioni digitali nel settore farmaceutico, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,88%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di GE Healthcare Technologies evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso GE Healthcare Technologies rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 61,66 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 63,72. Il peggioramento di GE Healthcare Technologies è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 60,34.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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