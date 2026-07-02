New York: andamento negativo per Iron Mountain

(Teleborsa) - Retrocede la società attiva nei servizi di archiviazione e gestione dei dati , con un ribasso del 2,33%.



La tendenza ad una settimana di Iron Mountain è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Iron Mountain si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 117,7 USD. Prima resistenza a 121,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 116,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```