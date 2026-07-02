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New York: scambi negativi per Iron Mountain

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Iron Mountain
Ribasso per la società attiva nei servizi di archiviazione e gestione dei dati, che presenta una flessione del 2,33%.
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