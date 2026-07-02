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New York: scambi negativi per KLA-Tencor

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per KLA-Tencor
Composto ribasso per la compagnia tecnologica americana, in flessione del 2,97% sui valori precedenti.
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