New York: profondo rosso per KLA-Tencor

(Teleborsa) - A picco la compagnia tecnologica americana , che presenta un pessimo -6,24%.



Lo scenario su base settimanale di KLA-Tencor rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di KLA-Tencor si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 211,8 USD. Prima resistenza a 224,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 204,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```