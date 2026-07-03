Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 2/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 luglio
Modesto guadagno per il FTSE Mid Cap, che avanza di poco a +0,61%.
Lo status tecnico di breve periodo del FTSE Mid Cap mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 63.806. Rischio di eventuale correzione fino al target 62.162. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 65.450.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)