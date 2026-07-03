Milano 17:13
52.819 +0,74%
Nasdaq 2-lug
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Dow Jones 2-lug
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Londra 17:13
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Francoforte 17:13
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Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,72% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta in utile a 52.803,78 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,72% alle 16:00
Spunto rialzista dello 0,72% per Milano, alle 16:00, che continua le contrattazioni a 52.803,78 punti.
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