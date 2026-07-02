Milano 12:20
52.147 +1,05%
Nasdaq 1-lug
29.809 -1,54%
Dow Jones 1-lug
52.305 -0,03%
Londra 12:20
10.525 +0,44%
Francoforte 12:20
25.194 +0,61%

Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,79% alle 10:30

Il FTSE MIB allunga a 52.014,58 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,79% alle 10:30
Risultato positivo dello 0,79% per Milano, alle 10:30, che continua gli scambi a 52.014,58 punti.
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