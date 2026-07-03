FiberCop si aggiudica il bando del Fondo Connettività: fibra estesa ad altri 477 mila civici

(Teleborsa) - FiberCop, l’infrastruttura digitale al servizio dell’Italia, si è aggiudicata la gara del Fondo Nazionale per la Connettività (FNC) a seguito di una procedura competitiva nella quale l’azienda è risultata la sola offerente.



Il Fondo Nazionale per la Connettività è un'iniziativa strategica finanziata dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dedicata al potenziamento delle infrastrutture a banda ultralarga su tutto il territorio nazionale. Invitalia, il soggetto attuatore, opera in qualità di implementing partner a seguito dell'Accordo Attuativo siglato con il Dipartimento. Il Fondo Nazionale per la Connettività, parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha l’obiettivo di contribuire al superamento del digital divide in Italia attraverso incentivi finalizzati a favorire lo sviluppo di reti fisse a banda ultralarga con capacità di almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload. I contributi del FNC copriranno fino al 70% dell’ammontare degli investimenti in conto capitale.



Il perimetro dell’aggiudicazione di FiberCop riguarda oltre 477 mila civici (equivalenti a circa 700 mila unità immobiliari), che FiberCop potrà selezionare su tutto il territorio nazionale, suddiviso in 7 lotti geografici, per un investimento complessivo previsto non superiore a 300 milioni di euro al netto dei contributi attesi.



Il roll-out partirà nella seconda metà del 2026, con un focus sul periodo 2027-2029 e completamento previsto entro la scadenza fissata a giugno 2030. L’incasso dei contributi è previsto durante l’avanzamento del roll-out, con un anticipo di cassa a favore di FiberCop già nel 2026.



Questa ulteriore attività di copertura, di dimensioni contenute e supportata da una solida logica strategica e finanziaria, è in linea con la strategia precedentemente annunciata da FiberCop di completare il piano di roll-out FTTH nelle aree del Piano Italia a 1 Giga e nelle aree Autonome rispettivamente entro la metà del 2026 ed entro la fine del 2027, strategia che resta confermata e procede secondo le previsioni.



Dal punto di vista economico, considerando il conseguente aumento della copertura non contendibile di FiberCop e i contributi attesi, l’aggiudicazione della gara del Fondo Nazionale per la Connettività dovrebbe avere un effetto accrescitivo sugli indicatori finanziari strutturali di lungo termine della società, senza tuttavia comportare un impatto materiale sulla guidance di Capex netto, nel breve periodo, sulla leva finanziaria attesa e sulla politica finanziaria.













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