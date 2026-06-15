Francoforte: andamento negativo per RWE

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia energetica tedesca , che passa di mano con un calo dell'1,81%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del DAX . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Allo stato attuale lo scenario di breve di RWE rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 57 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 56,02. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 57,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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