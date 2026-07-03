Francoforte: su di giri Bilfinger
(Teleborsa) - Protagonista la multinazionale dell'ingegneria, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,19%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Bilfinger rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo del contractor tedesco si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 89,68 Euro. Supporto stimato a 85,03. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 94,33.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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