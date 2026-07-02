Milano
15:00
52.552
+1,83%
Nasdaq
1-lug
29.809
-1,54%
Dow Jones
1-lug
52.305
-0,03%
Londra
15:00
10.565
+0,83%
Francoforte
15:00
25.446
+1,62%
Giovedì 2 Luglio 2026, ore 15.16
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: su di giri Deutsche Bank
Francoforte: su di giri Deutsche Bank
Migliori e peggiori
,
In breve
02 luglio 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Brillante rialzo per la
prima banca tedesca come assets
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,74%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: risultato positivo per Deutsche Bank
Francoforte: andamento negativo per Deutsche Bank
Francoforte: scambi in positivo per Deutsche Bank
Francoforte: brillante l'andamento di Deutsche Bank
Titoli e Indici
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
+5,48%
Altre notizie
Francoforte: andamento rialzista per Deutsche Bank
Francoforte: scambi in positivo per Deutsche Bank
Francoforte: risultato positivo per Deutsche Bank
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Deutsche Bank
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Deutsche Bank
Francoforte: si concentrano le vendite su Deutsche Bank
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto