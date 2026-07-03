Madrid: andamento sostenuto per MERLIN Properties SOCIMI
(Teleborsa) - Balza in avanti la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,91%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MERLIN Properties SOCIMI, che fa peggio del mercato di riferimento.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 15,55 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 15,25. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 15,06.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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