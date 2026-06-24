Madrid: balza in avanti MERLIN Properties SOCIMI

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare , con una variazione percentuale del 2,13%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che MERLIN Properties SOCIMI mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,73%, rispetto a +1,39% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Lo status tecnico di MERLIN Properties SOCIMI è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 16,01 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 15,55. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 16,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```