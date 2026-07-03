New York: Qnity Electronics in forte calo
(Teleborsa) - Ribasso per Qnity Electronics, che passa di mano in perdita del 7,58%.
La tendenza ad una settimana di Qnity Electronics è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Qnity Electronics, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 135,2 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 152,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 128,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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