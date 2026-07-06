A New York, forte ascesa per Qnity Electronics

(Teleborsa) - Rialzo per Qnity Electronics , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,17%.



La tendenza ad una settimana di Qnity Electronics è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Qnity Electronics , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 148 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 152,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 145,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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