A New York, forte ascesa per Qnity Electronics
(Teleborsa) - Rialzo per Qnity Electronics, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,17%.
La tendenza ad una settimana di Qnity Electronics è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Qnity Electronics, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 148 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 152,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 145,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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